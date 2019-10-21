استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة تفتيش مكبرة على مقاهي النزهة

توجهت وزارة البيئة بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والمبادرات المجتمعية ومنها مبادرة "حق المواطن"؛ حيث قامت وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المقاهي الكائنة بنطاق حى النزهة بمصر الجديدة.



وقامت الحملة بالتأكد من مدى التزام تلك المقاهي بما ينص عليه قانون البيئة من اشتراطات بيئية منها وجود سجل بيئى بالإضافة إلى مدى حصول المقاهي على تراخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة وغيرها من اشتراطات أخرى وفقا للجهات المشاركة بالحملة.



وشارك بالحملة الإدارة العامة للتفتيش البيئي والإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة البيئة والإدارة العامة لشرطة المسطحات التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة السياحة وحى النزهة كما تستهدف الحملة أيضا تفعيل الرقابة المستمرة والمتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار المخالفات.