تفاصيل بيع 15 محلا تجاريا بدمياط الجديدة بالمزاد العلني

بدأ جهاز تعمير دمياط الجديدة، في تسليم 15 محلا تجاريا بالمدينة لمستحقيهم ممن تقدموا بالحجز بمناطق الأسواق واسفل عدد من العمارات السكنية.



وقام الجهاز بعقد جلسة بيع مزاد علني لعدد (15) محلًا تجاريًا بمدينة دمياط الجديدة بمساحات تتراوح بين (18م٢:83م٢).



من جانبه صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم عقد جلسة بيع مزاد علني لعدد (15) محلًا تجاريًا بمدينة دمياط الجديدة بمساحات تتراوح بين (18م٢:83م٢) بأسواق الأحياء والمجاورات وأسفل العمارات السكنية بمختلف مناطق المدينة، وأسفرت جلسة المزاد عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 18 ألفا و77500 جنيه. مشيرًا إلى تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها بالمزاد لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة.



وأوضح رئيس الجهاز أن العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد واستكمال 10٪ من القيمة البيعية الراسي بها المزاد و1٪ مصاريف إدارية + 5.% لصالح مجلس الأمناء واستكمال باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط.