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أسبوع شباب الجامعات الإفريقية..الافتتاح بحضور وزير التعليم العالي في جامعة أسوان ..وأكثر من 10 آلاف من طلاب وطالبة يحضرون الفعاليات.. وبمشاركة 22 دولة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة أسوان لإقامة فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول
إقامة حفل افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول باستاد أسوان
التعليم العالي: لقاء الطلاب المصريين مع الأفارقة يساهم في مد جسور الحوار الفكري والتعليمي


افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان، خلال الفترة من 19 الى 25 أكتوبر الجاري، في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. 

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم باستاد أسوان، كلا من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان و الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة اسوان نائبا عن المحافظ اللواء أحمد إبراهيم و10 من السادة رؤساء جامعات مصرية والقنصل العام لدولة نيجيريا وأكثر من 10 آلاف من طلاب وطالبات الجامعة وأهالي أسوان. 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية يتواكب مع إعلان الرئيس السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي ويتزامن أيضا مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع سوف يلتقي فيه الطلاب المصريين الأفارقة في منافسات قوية، تساهم في مد جسور الحوار الفكري والتعليمي.

ومن جانبه، أكد د. أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن أسوان تفتح ذراعيها لأشقائها من الطلاب الأفارقة في مجالات التعليم والشراكات البحثية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين مصر وأشقائها في القارة السمراء، وذلك من خلال اسوان التي تعد البوابة الجنوبية لمصر، ومؤكدا على أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع القارة السمراء.

زكان قد قام الدكتور خالد عبدالغفار، بجولة تفقدية للعديد من منشآت وملاعب جامعة أسوان، التي تم تجهيزها استعدادا لإقامة أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول الذي تنظمه الجامعة، بمرافقة د. أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والعديد من رؤساء الجامعات المصرية والإفريقية والطلاب المشاركين من مختلف الجامعات.

وأشاد عبدالغفار بالطفرة التي تشهدها جامعة أسوان في البنية التحتية، مؤكدا على أهمية التواصل والتعاون بين شباب الجامعات المصرية والأفريقية في اكتمال منشآت جامعة أسوان، وستكون صرح تعليمي بجنوب الصعيد والتي قامت بالاستعداد الكامل لانطلاق أسبوع الجامعات الإفريقية الأول الذي تبدأ فعالياته اعتبارا من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة طلاب يمثلون 22 دولة إفريقية، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

ومن جانبه، قال أحمد غلاب إن الاستعدادات تسير على قدم وساق من أجل نجاح أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذي تشارك فيه 22 دولة إفريقية و22 جامعة مصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإجمالى 600 طالبًا علاوة على طلاب جامعة أسوان.

وأشار رئيس جامعة أسوان، إلى أن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية سيشهد افتتاح العديد من المنشآت الجديدة التي سوف تقام عليها الفعاليات، وهى افتتاح ملاعب كرة القدم الخماسية، والكرة الطائرة الشاطئية، وملعب متعدد الأغراض، بالإضافة إلى افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الجامعة المغطي والمسرح المكشوف، والتي سوف يقام عليها النشاط الفني والعلمي، وأيضا افتتاح مخبز كلية الزراعة الجديد.
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