دون صابون.. تخلصي من دهون الأواني المعدنية في 10 دقائق

دهون الأواني المعدنية واحدة من أصعب المشكلات التي تواجه السيدات في المطبخ، فبعد المعاناة التي تواجهها يوميًا نقدم لكي تلك الوصفات لإزالة الدهون بسهولة، وفقًا لموقع “kitchn”.



الوصفة الأولى



* خلط كوب من الخل الأبيض على ملعقتين من البيكنج الصودا.

* ضعي كوب من الماء في الحلة وقمي بغليها على النار.

* ارفعي الحلة من على النار وافركيها بالليفة الخشنة لإزالة البقع.



الوصفة الثانية



* استخدمي القليل من المشروبات الغازية على كوب من الماء.

* اتركي الخليط في الحلة لمدة 30 دقيقة وقومي بغليها على النار.

* قومي بفرك الدهون بقطة من القماش لازالتها بسهولة.



الوصفة الثالثة



* خلط الليمون مع كوب من الماء المغلي.

* قومي بإستخدام الليفة الخشنة بفرك الحلة جيدا.

* اتركي الحلة لمدة 15 دقيقة ثم قومي بإزالة الدهون اللاصقة بالمعلقة الخشبية.

