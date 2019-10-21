Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:14 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لفتت ديانا الأنظار بإطلالتها الجذابة و الأنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود ولكن أتسم الجزء العلوى باللون البينك، وقد حمل التصميم توقيع ازياء موريلي، كما تميز بالقماش الراقى اللامع الذى زاد من جمال إطلالتها.

وأعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر من أنامل المصفف Moustafa Osman، فيما وضعت لها خبيرة التجميل المبدعة سلام مكياجا رائعا متناسقا مع ألوان إطلالتها، وأكملت إطلالتها بأقراط ألماسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديانا كرزون تروج لأحدث أغانيها هيدا الحكي

شاهد.. ديانا كرزون برفقة ابنتها في أحدث ظهور

أم الحسين.. ديانا كرزون تهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها

ديانا حداد تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير

إيه الجمال ده..شاهد إطلالة ديانا كرازون فى فستان أسود

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ترشيحاتنا

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور

الداخلية تناشد حاملي مسدسات وبنادق الصوت بالتوجه لأقسام الشرطة.. تعرف على السبب

وحوش البحر.. فيديو من الشئون المعنوية تستعرض فيه إمكانات القوات البحرية

حكم الجمع بين صلاتي العصر والمغرب.. فيديو

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

Advertisements

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

مرتضى منصور مهاجما أحمد سامى: الأهلى مش على راسه ريشة

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

الدائري يتزين.. الجيزة تنتهي من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائري