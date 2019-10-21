بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



لفتت ديانا الأنظار بإطلالتها الجذابة و الأنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود ولكن أتسم الجزء العلوى باللون البينك، وقد حمل التصميم توقيع ازياء موريلي، كما تميز بالقماش الراقى اللامع الذى زاد من جمال إطلالتها.



وأعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر من أنامل المصفف Moustafa Osman، فيما وضعت لها خبيرة التجميل المبدعة سلام مكياجا رائعا متناسقا مع ألوان إطلالتها، وأكملت إطلالتها بأقراط ألماسية.



