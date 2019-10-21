Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو اللبنانيين للحوار السلمي وتجنب العنف

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
دعا الاتحاد الأوروبي اليوم /الإثنين/ جميع الأطراف اللبنانية إلى الدخول في حوار سلمي وتجنب العنف والخطاب المحرض في أعقاب التطورات الأخيرة في البلاد.
وطالب الأوروبيون - بحسب وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - السلطات اللبنانية بالالتزام بما طلب منها من إصلاحات ليتم تقديم مساعدات وقروض تنمية، وفق مقررات مؤتمر الأرز عام 2018.
يشار إلى أنه لا يزال هناك مئات الآلاف من المحتجين في بيروت وكبرى المدن اللبنانية يعبرون منذ عدة أيام عن غضبهم تجاه الطبقة السياسية في البلاد، وعن رفضهم لشروط البنك الدولي ومؤتمر الأرز، مطالبين بإصلاحات حقيقية.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

حكم الجمع بين صلاتي العصر والمغرب.. فيديو

محمد صلاح يترقب موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

استقالة نائب رئيس الحكومة اللبنانية من منصبه .. النص الكامل

فى عيد ميلادها .. الجرأة عنوان إطلالات كيم كارداشيان

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن الإفراج عن الشباب المحبوسين

Advertisements

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

مرتضى منصور مهاجما أحمد سامى: الأهلى مش على راسه ريشة

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

الدائري يتزين.. الجيزة تنتهي من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائري