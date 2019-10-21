الاتحاد الأوروبي يدعو اللبنانيين للحوار السلمي وتجنب العنف

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم /الإثنين/ جميع الأطراف اللبنانية إلى الدخول في حوار سلمي وتجنب العنف والخطاب المحرض في أعقاب التطورات الأخيرة في البلاد.

وطالب الأوروبيون - بحسب وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - السلطات اللبنانية بالالتزام بما طلب منها من إصلاحات ليتم تقديم مساعدات وقروض تنمية، وفق مقررات مؤتمر الأرز عام 2018.

يشار إلى أنه لا يزال هناك مئات الآلاف من المحتجين في بيروت وكبرى المدن اللبنانية يعبرون منذ عدة أيام عن غضبهم تجاه الطبقة السياسية في البلاد، وعن رفضهم لشروط البنك الدولي ومؤتمر الأرز، مطالبين بإصلاحات حقيقية.

