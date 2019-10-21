افتتاح 21 محطة مترو أنفاق جديدة خلال 4 سنوات.. تعرف عليها

تسعى وزارة النقل دائما على تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق للربط بين المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أنه أحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية، وهو ما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.



وفيما يلي نستعرض أبرز محطات مترو الأنفاق التي سيتم افتتاحها حتى عام 2023 م، حيث ستنتهي وزارة النقل من افتتاح نحو 21 محطة مترو أنفاق جديدة خلال الـ 4 أعوام المقبلة.



محطتين في ديسمبر 2019



واعنلت وزارة النقل أنه يتم حاليًا إستكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث من المخطط تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019.



4 محطات في إبريل 2020



وفي إبريل 2020 سيتم تشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وهى: عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.



4 محطات في ديسمبر2021



أما المرحلة الثالثة من الخط الثالث، فإنها تشمل ثلاثة أجزاء، الأول منها يبلغ طوله 4 كم من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل علي 4 محطات نفقية ومخطط إفتتاحه في ديسمبر2021.



6 محطات في يونيه 2022



أما الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث، ستكون بطول 6,6 كم، وستمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات "محطة نفقية و4 محطات علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في يونيه 2022.



5 محطـات في أبريل 2023



أما عن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث فإنها ستكون بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.



دراسة لمد الخط الثالث لمطار القاهرة



وكشفت وزارة النقل على أنه تجرى حاليا دراسة انشاء 3 محطات جديدة بطول حوالى 3.5 كم بطول حوالى 3.5 كم، لمد الخط الثالث من محطة عدلى منصور ليصل إلى مطار القاهرة، وتبلغ تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار، بينما تبلغ تكلفة الخط الثالث بكافة مراحلة تبلغ 97 مليار جنيه.



اهمية الخط الثالث لمترو الأنفاق



ويعد الخط الثالث لمترو الأنفاق، أحد أهم مشاريع وزارة النقل في الألفية الجديدة، حيث أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور "موقف العاشر "، وغرب القاهرة "بولاق الدكرور وإمبابة" بطول 45 كم ، وأيضًا يحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أنه سيربط القطار الكهربائى "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوى بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وستخدم محطة عدلي منصور، المخطط لها أن تكون أكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو، القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة ( العبور – المستقبل - الشروق – بدر ...... ) بالاضافة إلى القادمين من محافظات شرق القناة (الاسماعيلية – بور سعيد – الشرقية ) مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها، كما أنه بإستكمال تنفيذ الخط الثالث ستصل القدرة الإستعابية للثلاثة خطوط ما يزيد عن 3.5 مليون راكب يوميًا.