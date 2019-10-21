حبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيه لـ عاطل مزق جسد آخر بسنجة

قضت محكمة جنايات بنها بحبس عاطل عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض لقيامه بالتعدي على مواطن بسلاح أبيض عبارة عن سنجة.





صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية كل من عادل علي ماهر هلال وعلي حسن حسني علي وخالد علي إبراهيم علي وخالد إبراهيم عثمان وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.





ترجع وقائع القضية عندما تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ بورود بلاغا من " ف .ع . ف" بقيام "أ. ح .ع" بالتعدي علي بالضرب بسلاح أبيض محدثا إصابته وتم ضبط المتهم وتحويل الأمر للنيابة العامة .



