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فن

محمد الشرنوبي يتألق بشخصية حسن المليجي في نصيبي وقسمتك 3

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:53 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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شيرى نبيل
تألق الفنان محمد الشرنوبى بشخصية «حسن المليجي» الأخوات بمسلسل «نصيبي وقسمتك 3»، حيث يجسد شخصية حسن المليجي، وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يعشق السينما والأفلام، وتقوم الفنانة دنيا عبدالعزيز بتجسيد دور نور المليجى التى تعشق شقيقها حسن وشقيقها حسين المليجي.

وتقوم نور المليجي بافتتاح شركة للإنتاج السينمائي يحمل اسم المليجى ويقوم محمد الشرنوبى (حسن المليجي) بكتابة سيناريو وحوار وتأليف روايات سينمائية ويقع فى حب هدى المفتى التى تقوم بتجسيد دور خديجة والتي أخفى عنها حسن عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويقوم حسين المليجى بحب زميلته الذى يرتبك أمامها ويلجأ لشقيقه حسن المليجى عن طريق سماعة البلوتوث ليعبر لها عن إعجابه وحبه الشديد لها.

مسلسل «نصيبى وقسمتك 3 ماتيجى يا مليجى» تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجى للإنتاج الفني.
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