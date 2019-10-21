السعودية تستقبل أول سائح أجنبي بعد صدور التأشيرة الجديدة

استقبلت محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان الواقعة في جنوب السعودية، الرحالة جوان من السويد، الذي يعتبر السائح الأول الذي يصل الداير بتأشيرة سياحية بعد إقرار صدورها، وفق ما ذكرت صحف سعودية.



وتستقبل المديريات العامة للجوازات بالسعودية من خلال إداراتها في منافذ المملكة، السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية، التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة حديثًا.



وانطلقت الجولة في قرية خاشر الأثرية التى يعود عمرها لأكثر من 1000 عام وشملت مزارع البن بالقرية وزيارة قلعة الثاهر المعروفة بتصميمها الفريد من نوعة السكني والحربي والبوابة الشهيرة للقرية وقرية الدفين التى يوجد بها اقدم مسجد في محافظة الداير.



كما شملت الجولة التي استمرت لمدة يومين قلعة العنقة ومثرارة وحفنه وهي قرى أثرية ومزارع البن بالغمرة، واستمع إلى شرح عن طبيعة البناء القديم وطريقة الزراعة في المدرجات وأهم المحاصيل التي تنتجها المحافظة بعد زراعة البن.



وأفادت الجوازات أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السياح عبرها وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البري، ومنفذ البطحاء البري، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.



أوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية من خلال المنصة الإلكترونية Visa.visitsaudi.com ، أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.



وأشارت الجوازات أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

