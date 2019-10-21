Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تستقبل أول سائح أجنبي بعد صدور التأشيرة الجديدة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:19 م
سائح أجنبي وضابط
سائح أجنبي وضابط جوازات سعودي
Advertisements
محمد علي
استقبلت محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان الواقعة في جنوب السعودية، الرحالة جوان من السويد، الذي يعتبر السائح الأول الذي يصل الداير بتأشيرة سياحية بعد إقرار صدورها، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

وتستقبل المديريات العامة للجوازات بالسعودية من خلال إداراتها في منافذ المملكة، السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية، التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة حديثًا.

وانطلقت الجولة في قرية خاشر الأثرية التى يعود عمرها لأكثر من 1000 عام وشملت مزارع البن بالقرية وزيارة قلعة الثاهر المعروفة بتصميمها الفريد من نوعة السكني والحربي والبوابة الشهيرة للقرية وقرية الدفين التى يوجد بها اقدم مسجد في محافظة الداير.

كما شملت الجولة التي استمرت لمدة يومين قلعة العنقة ومثرارة وحفنه وهي قرى أثرية ومزارع البن بالغمرة، واستمع إلى شرح عن طبيعة البناء القديم وطريقة الزراعة في المدرجات وأهم المحاصيل التي تنتجها المحافظة بعد زراعة البن.

وأفادت الجوازات أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السياح عبرها وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البري، ومنفذ البطحاء البري، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.

أوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية من خلال المنصة الإلكترونية Visa.visitsaudi.com ، أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

وأشارت الجوازات أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد صدور التأشيرة السياحية للسعودية

49 دولة تدخل السعودية بدون تأشيرة.. تعرف على التفاصيل

تضم 49 دولة.. تعرف على شروط التأشيرة السياحية لـ السعودية

بعد منح التأشيرة السياحية لأول مرة.. ما هو الزي الملزم للأجنبيات في السعودية؟

بعد 117 عاما.. السعودية تفتح أبوابها للأمريكان والروس والكازاخ

لا يشترط الديانة.. السعودية تفتح أبوابها للسياح من 49 دولة أجنبية

ترشيحاتنا

الانتصار دائما للمارد.. 3 انسحابات لـ الأهلى فى بطولة الدورى

إنشاء أول مدرسة مصرية يابانية بتكلفة 23 مليون جنيه في الوادي الجديد

تعرف على 5 سور قرآنية تقرأ على رأس الميت ورجليه وأمام قبره

تقديم موعد مباراة الحرس والاتحاد السكندرى 150 دقيقة

محمد يوسف يكشف حقيقة تصريحات لاسارتي الغاضبة تجاه الأهلي.. فيديو

نشأت الديهي يوجه رسالة لأهالي محمود البنا

Advertisements

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

مرتضى منصور مهاجما أحمد سامى: الأهلى مش على راسه ريشة

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسن خمسيني يطلق النار على جيرانه وينتحر.. والسبب سيصدمك

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

الدائري يتزين.. الجيزة تنتهي من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائري