معامل ارسيف: عادل عبد الغفار ضمن أعلى ٥٪؜ من المؤلفين استشهادًا بأبحاثهم

أعلن تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "Arcif" أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمى عن ورود الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ضمن أعلى 5% من المؤلفين الذين تم الاستشهاد بمقالاتهم العلمية، من أصل " 13 ألف مؤلف " ضمن أكثر من " 105 مؤلفين " تم دراسة ومراجعة استشهاداتهم المرجعية وذلك من مجموع تقارير معامل "أرسيف" التي تغطي الفترة من 2012 _ 2017.



وجاء ذلك فى التقرير السنوى الرابع للمجلات الذى أطلقه معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "أرسيف ARCIF" للعام 2019 وهى إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمى خلال الملتقى العلمى الذى أقيم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت خلال شهر أكتوبر الجارى تحت عنوان "مؤشرات الإنتاج والبحث العلمى العربى والعالمى فى التحولات الرقمية للتعليم الجامعى العربى".



يذكر أن معامل "أرسيف" قام بجمع ودراسة وتحليل ما يزيد عن (4300) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية فى مختلف التخصصات، صادرة عن أكثر من (1400) هيئة جامعية وعلمية أو بحثية فى (20) دولة عربية، ونجح منها (499) مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "أرسيف" فى تقرير 2019، وأعلنت فى تقريرها اختيار د. عادل عبد الغفار ضمن قائمة أعلى 5% مؤلف يتم الاستشهاد بمؤلفاتهم ضمن مجموع تقارير معامل "أرسيف" التى تغطى الفترة من 2012 -2017.



جدير بالذكر أن معامل "أرسيف" للتأثير والاستشهادات المرجعية العربى يخضع لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذى يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية وهى: (مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية/ فرع الخليج)، بالإضافة إلى لجنة علمية تضم خبراء وأكاديميين ذوى سمعة عالمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.