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فن

شاهد .. غادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا في إطلالة مثيرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:52 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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شروق ابراهيم

أطلت الفنانة غادة عبد الرازق في صورة سيلفي برفقة ابنتها الوحيدة روتانا ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق بملابس كاجوال ونظارة شمس اما روتانا ارتدت بنطال جينز ممزق مثير ، ولم تعلق غادة عبد الرازق على الصورة.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.

وشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.
شاهد .. غادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا في إطلالة مثيرة
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