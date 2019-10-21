جولة غنائية لـ نادر أبو الليف في أمريكا والسعودية

يستعد المطرب نادر أبو الليف لإحياء حفلين غنائيين ضمن موسم الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم "أبو الليف" خلال هذه الحفلات أغاني من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.



من ناحية أخرى يعمل حاليًا أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية جديدة بعنوان "أهلًا بيك"، احتفالًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، وهي من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامي المصري.