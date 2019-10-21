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الأرصاد: ثقب الأوزون أكذوبة كبرى.. والهدف منها سياسي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:48 م
الدكتور ابراهيم عطا
الدكتور ابراهيم عطا , المتحدث بأسم هيئة الأرصاد الجوية
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توك شو
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث بإسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الاحتباس الحراري حقيقة علمية وإنما ثقب طبقة الأوزون أكذوبة كبرى مقصود بها سياسات واقتصاديات، ولكن هناك ما يسمى اضمحلال طبقة الأوزون نتيجة تفاعل بعض طبقة الأوزون مع بعض الغازات فتقل ولكن لا يؤدي الى تدميره.

وأوضح إبراهيم عطا أن الأوزون طبقة من الغاز و جزئ اكسجين مرتبط بذرة اكسجين موجودة بطبقات الجو العليا لكى تحمى الأرض من الأشعة الضارة القادمة من الشمس فإذا وصلت هذه الأشعة تدمر الحياة سطح الأرض.

واشار الى ان الانسان لا يستطيع العيش فى غير المناخ الملائم له لحياته فإذا كان هناك تغيرات تصعب الحياه معه، موضحا ان الاحتباس الحرارى معناه ان الأرض تبدأ تحتفظ بدرجات الحرارة كما هي من غلاف الجو المحيط بها مضيفًا انه يؤدى الى اختلاف درجات الحرارة مشاكل في الكتل الثلجية فى القطب الشمالى والجنوبي تبدأ تنصهر وتملأ وتفيض علينا ومستوى سطح البحر يرتفع .

وأكد إبراهيم عطا أن ما يسبب الاحتباس الحراري هو حالات من الاستقرار الجوي وزيادة النسب وغازات الاحتباس الحراري في الجو فكلها عوامل بشرية .
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