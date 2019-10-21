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حوادث

ضبط مقاول و2 آخرين بحوزتهم تمثال فرعوني وسلاح في كمين بالتبين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:49 م
متهم- ارشيفية
متهم- ارشيفية
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محمد صبري
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مقاول و٢ آخرين بحوزتهم تمثال فرعوني وسلاح في كمين بالتبين. 

وأوضح بيان، الاثنين، أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم التبين بمنطقة منزل طريق الكريمات بطريق الأوتوستراد، دائرة القسم، تمكنوا من ضبط مقاول و2 آخرين حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم تمثال فرعوني متوسط الحجم "يشتبه فى أثريته" وطبنجة صوت ومبلغ مالي 40 ألف جنيه و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا أنهم كانوا في سبيلهم لعرضه للبيع، وأضاف المتهم الأول بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع.
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