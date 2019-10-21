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أخبار العالم

موسكو: إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر يبدأ خلال منتدى روسيا إفريقيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس مركز التصدير الروسي أندريه سليبنيف، أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيبدأ خلال منتدى روسيا إفريقيا والذي سيقام يوم 23 و24 أكتوبر الجاري في سوتشي.

وقال "سليبنيف" لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "إننا الآن بصدد إنشاء مشروع كبير وهو المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي يمكن تعريفها بأنها "بوابة التصدير" إلى أفريقيا".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن إنشاء هذه المنطقة الصناعية الروسية في مصر في إطار منتدى "روسيا ـ إفريقيا في 23 و24 أكتوبر الجاري"، مشيرا إلى أنه سيتم بث حفل إطلاق مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية أثناء المنتدى.
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