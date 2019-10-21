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أخبار البلد

نظارات طبية وعمليات جراحية.. نور حياة تفحص عيون 6174 مواطنا بالفيوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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أمانى نوار
نجحت مبادرة "نور حياة" التى ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنيمة فى توقيع الكشف على 6174 مواطنا من أهالى الفيوم، وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.

وأكد أحمد السماك مسؤل ملف نور حياة بصناع الخير، أن المبادرة نجحت فى تنظيم 16 قافلة فى عدد من قرى محافظة الفيوم تم خلالها توقيع الكشف علي 6174 مواطنا،وتم تسليم عبوات علاج دوائي لعدد 1732 مواطنا وإجراء عمليات جراحة عيون مختلفة ل 389 مواطنا، وتسليم 1678 نظارة طبية عالية الجودة.

ومن جهته قال هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن مبادرة نور حياة هى هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصرى ولمؤسسات المجتمع المدنى، ونستهدف من المبادرة تعاون جميع القطاعات المختلفة من جهاز تنفيذى للدولة ومجتمع مدنى وشخصيات عامة فى محاربة العمى فى جميع محافظات مصر.

وأكد أن المبادرة، تهدف إلى الكشف عن مسببات العمى وفقدان البصر وتقديم العلاج للفئات الأكثر احتياجا من خلال كشف نظر كامل، وقياس ضغط، وقياس سكر ، والتشخيص وإجراء الفحوصات، وإجراء العمليات للحالات المستحقة وتتحمل المؤسسة كافة التكاليف ولا يتحمل المواطن أية تكلفة.

وكانت مؤسسة صناع الخير بدأت أولى قوافلها لمبادرة نور حياة فى محافظة الفيوم مطلع شهر يوليو من العام الحالى، والمبادرة مستمرة لمدة ثلاث سنوات وتم تنفيذها فى 13 محافظة.
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