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مرأة

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من قشرة الشعر نهائيًا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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رضوى حسام
تعاني كثيرات من الفتيات من مشكلة قشرة الشعر، وما يزيد الأمر سوء هو أن القشرة قد تتسبب في مشاكل أخرى للشعر مثل التساقط، انتشر علاجات كثيرة من ضمنها الأدوية لعلاج تلك المشكلة لكن لم تعط النتائج المطلوبة، لذلك نشر موقع " health line" طرق طبيعية لعلاج مشكلة قشرة الشعر.

• طرق علاج قشرة الشعر :-

- زيت شجرة الشاي :-

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل شدة وأعراض قشرة الشعر، حيث أنها تقضي على الفطريات التي تتسبب في تحول فروة الرأس إلى الفروة الدهنية المؤدية للإصابة بقشرة الشعر.


- زيت جوز الهند :-

يستخدم زيت جوز الهند أيضًا كعلاج طبيعي للقشرة، لأنه قد يساعد زيت جوز الهند على تحسين وترطيب البشرة ومنع الجفاف، كما أظهرت دراسة أن زيت جوز الهند كان بنفس فعالية الزيوت المعدنية في تحسين ترطيب البشرة، كما أنه يمكن أن يساعد في علاج الأكزيما ، وهي حالة جلدية قد تسهم في وجود قشرة الشعر.


- حبوب الأسبرين :-

يحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك ، وهو مكون موجود في العديد من الشامبوهات ومستحضرات العناية بالشعر المضاد للقشرة ، حيث تبين أن حمض الساليسيليك يمكنه علاج التهاب الجلد الدهني والقشرة.
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