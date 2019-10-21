رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض الدوري الرابع للكتاب بالمكتبة المركزية

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، المعرض الدوري الرابع للكتاب بالمكتبة المركزية، بحضور الدكتور محمد عيسي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



أشاد رئيس الجامعة بتنظيم المعرض الذي يضم العديد من دور النشر الكبيرة في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدًا على أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتثقيف الطلاب وتوفير كل السبل الممكنة لبناء عقولهم وإعداد كوادر قادرة على تقديم الإضافة للمجتمع.



مطالبًا بضرورة تنظيم مثل هذه المعارض على فترات مختلفة من العام ليتمكن جميع الطلاب والعاملين من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المعارض.



وأشار الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن المعرض يضم 11 دار نشر متخصصة وذات سمعة جيدة، وأكد على أنه تم إعفاء دور النشر المشتركة في المعرض من دفع أي رسوم في مقابل عمل خصومات مميزة للطلاب ويستمر المعرض خلال الفترة من 21 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2019 ولمدة 10 أيام .

