سفير النوايا الحسنة بالاتحاد الأوروبي لـ صدى البلد: السعودية تشهد تطورا ملموسا في ملف حقوق الإنسان بجهود ورؤية ولي العهد لعام 2030 .. ومشروعات تنموية عملاقة بالمدينة لإسعاد الزوار

- السعودية تشهد تطورًا ملموسا في ملف حقوق الإنسان

- المدينة المنورة تشهد مشروعات عملاقة لتقديم أفضل خدمة لزوارها

- الأزمة القطرية لم تؤثر على البيت الخليجى قائم .. وحريص على وحدة الصف

- السعودية تشهد تطورًا كبيرًا بفضل رؤية 2030

- البعد عن الدين الإسلامي سبب تخبط العالم



بداية .. عرفنا عن بدايات السفير الدكتور عياده المهيد ؟



ما الشخصية صاحبة الأثر والفضل فى تقلدك عده مناصب؟

يقال من يعيش على أرض المدينة فإنها تصبغ على كل من يعيش على ترابها بصفات يحبها الناس فى مشارق الأرض ومغاربها .. فكيف كان الأثر فيك ؟



ما أبرز اهتماماتك تجاه العمل الانسانى؟



المشروعات التنموية فى المدينة المنورة لا تتوقف ... ما هى أهم وأبرز المشروعات التى أقيمت بدعم متواصل من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل؟





وتم مؤخرا افتتاح عدد من المستشفيات الضخمه والمتطوره ، وشق الطرق والكباري الجديدة، وخصوصا تطوير طريق السلام الجديد الذي أسهم في الكثير من فك الزحام وأصبح يعد منتزه ومتنفس لأهل المدينة المنوره لكونه بين الجبال وعلى أعلى قمم المدينه، وتم عملية تطوير شاملة لوادي العقيق ذلك الوادي المبارك والذي يعتبر من أودية الجنه وفي فضله الكثير في السنه النبويه المطهره، كما تم تطوير ساحات الحرم وإعادة ترميم الرواق الجنوبي للحرم النبوي الشريف وأعيد إلى عهده السابق قبل 200 سنه، كل هذه الأعمال التطويرية تتم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .



بالنسبة لمجمل الأوامر الملكية السعودية الأخيرة سواء المتعلقة بالمرأة أو الجوانب الاجتماعية والسياسية وغيرها وحالة الإنفتاح التى تشهدها المملكة حاليا على مستويات عدة كيف نظر إليها الداخل السعودى؟



التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية أبهر المواطن السعودي كما أبهر جميع المراقبين فى العالم ، لسرعة التطور المتلاحق بفضل الرؤية الإساتراتيجية لولى العهد السعودى 2030، فوضع الخطط الاسترتيجية وانشأ المجالس الإقتصادية والأمنية والفضل يعود لربان سفينة الرؤيه ومهندسها الحاذق الـأمير محمد بن سلمان، الذى يحظى بالمحبة والدعم ما شكلا دافعا كبيرا وراء حرصه على توفير كل الخدمات والمتطلبات التي يسعى لها الشعب السعودى، وجلى ذلك واضحًا من خلال انشاء المدن الاقتصادية والسياحية وتوظيف الشباب والقضاء على البطالة وتوفير الوحدات السكنية للقضاء على مشكلة الاسكان التي كان ترهق الكثير من أبناء المجتم، فقد تحدى كل الصعوبات والعقبات في سبيل تطوير هذا البلد .



حقوق الإنسان فى المملكة إلى أين وصلت.. وهل شهدت تغييرا .. وكيف ادحضت المملكة الإدعاءات التى حاولت أن تطالها بتسييس بعض القضايا؟



تشهد المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده تطور ملحوظًا في ملف حقوق الانسان ومن أخطر الملفات العالقة من ذو عشرات السنين ملف «البدون» أو «القبائل النازحة»، وهنا استدعى موقف لولى العهد عندما قام بزيارة إلى قصر الشيخ سلطان بن خالد بن مهيد في مدينة عرعر وعرض الشيخ الموضوع على ولي العهد بحضور وزير الداخلية ووجه ولي العهد مباشرة بدراسة وسرعة إنهاء هذا الملف، وكنت شاهدا ومتابعا لموقف ولى العهد، وهذا أكبر دليل على تلمس الحكومه معاناة الناس وحل مشاكلهم بل وزيارتهم في منازلهم.



والحكومة أيضا تؤدي بدور كبير فى مساندة الغارمين في السجون من تعثروا فى سداد ديونهم "لضيق الحال"، حيث تم سداد ديون ملايين الغارمين وفك سجنهم



مصر والسعودية سيف ودرع الأمة العربية .. العلاقات بين البلدين راسخة منذ زمن .. كم من أدور كبيرة للمملكة فى مساعدة مصر وقت آزماتها .. فما المنتظر من البلدين لرأب أزمات المنطقة؟



مصر والسعودية هما رمانة ميزان الإستقرار والأمن العربي، فالتعاون بين البلدين ركيزة فى العلاقات الراسخة بين البلدين والدعم المتبادل منذ سنوات بعيدة،فالعلاقات فى أوج ازدهارها وشهدت تطور كبيرا ينعكس على الشعبين.



البيت الخليجى الممثل فى مجلس التعاون الخليجى شهد ردات عديدة مؤخرا بسبب انسلاخ قطر عن السرب العربي .. فهل يواجه تحديات تؤثر على مهامه وتعطل مسيرته؟



الخلاف القطري لم يؤثر على تماسك ووحدة البيت الخليجى الذى يسعى لتحقيق طموحات وآمال أبنائه، فمجلس التعاون الخليجي قائم ويباشر مهامه دون تعطل، متطلعًا إلى تجاوز الأزمة القطرية، وتهيئة الأجواء لحل الخلافات المؤسفة ورأب الصدع بالحوار والتواصل في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها من روابط تاريخية راسخة وعلاقات أسرية حميمة ومصير واحد ومصالح مشتركة.



ومن هنا أدعو العالم العربي إلى وحدة لم الشمل والتفاف العرب حول قادتهم، لأن الأوضاع الحالية فى المنطقة لا تحتمل فروقات ونزاعات وتناحر وكره.



ما تطمح إليه على المستوى الشخصى .. وطموحاتك لبلدك ومحيطك العربي؟



وفي ما يخص طموحي الشخصي فى الحقيقة، أنا في أول الطريق وأتمنى أن أخدم الإسلام والإنسانية ونشر الحب والمحبة بين العرب والمسلمين وكل شعوب الارض واتمنى الأمن والأمان لكل الشعوب المنكوبة، وأن تظل المملكة العربية السعودية بيت العرب الكبير بيت الحكمة والرزانه.



أكد السفير الدكتور عياده بن رميح المهيد، سفير النوايا الحسنة وحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي التابع للأمم المتحدة وسفير المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان والأمن والسلام العالمي بمجلس جامعة الدول العربية، أن مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يشهد تطورا ملحوظا فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وأوضح "المهيد"، في حوار خاص لـ «صدى البلد»، أن المملكة تولي اهتمامًا غير مسبوقا بإنهاء ملفات كانت عالقة لعشرات السنين مثل ملف القبائل أو "البدون"، وهو من أخطر الملفات العالقة منذ سنوات بعيدة، وهنا استدعى موقفا لولي العهد عندما قام بزيارة إلى قصر الشيخ سلطان بن خالد بن مهيد في مدينة عرعر وعرض الشيخ الموضوع على ولي العهد بحضور وزير الداخلية ووجه ولي العهد مباشرة بدراسة وسرعة إنهاء هذا الملف، وكنت شاهدا ومتابعا لموقف ولى العهد، وهذا أكبر دليل على تلمس الحكومه معاناة الناس وحل مشاكلهم بل وزيارتهم في منازلهم.وعن الرؤية الإستراتيجية 2030 للمملكة، أشار «المهــــــــيد»، إلى أن التطور المتلاحق الذي تشهده السعودية جاء بفضل ربان سفينة الرؤية الاستراتيجية التي تطمح المملكة لتنفيذها ومهندسها الحاذق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ولفت إلى أن ، الخطوات الجديدة التى اتخذتها المملكة مؤخرًا على عدة أصعدة حققت طموحات وتطلعات الشعب السعودي إلى فضاء أرحب، ما جعل العالم منبهرًا بتلك القرارات التى تسير وفق رؤية المملكة 2030، فضلًا عن وضع الخطط الاسترتيجية وإنشاء المجالس الاقتصادية والأمنية مع إعادة النظر مجتمعيًا.وعن طبيعة الأجواء بمجلس التعاون الخليجى فى ضوء الأزمة القطرية، أكد السفير الدكتور عياده ، أن مجلس التعاون الخليجي قائم ويباشر مهامه دون تعطل، متطلعًا إلى تجاوز الأزمة القطرية، وتهيئة الأجواء لحل الخلافات المؤسفة ورأب الصدع بالحوار والتواصل في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها من روابط تاريخية راسخة وعلاقات أسرية حميمة ومصير واحد ومصالح مشتركة.......... وإلى نص الحوار كاملا،،ولدت في عام 1397 الموافق 1977 م، حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنترناشيونال كولج من المملكة المتحدة بعدما أتممت كل مراحلى الدراسية بنجاح، وحصلت علي درجة الدكتوراه من نفس الجامعة في العلاقات الدبلوماسية و السياسية و المنازعات الدولية و هذا التخصص يعتبر من اندر التخصصات في العالم العربي، كما احمل دكتوراه في الاقتصاد والسياسة من اكاديمية كربتتف ودكتورا ه في خدمة المجتمع والعلوم الانسانية من النادي الملكي الدبلوماسي البريطاني.في الحقيقة هناك عدة شخصيات فإن لكل مرحلة رجالها، أهمهم شخصية معالي الفريق نائب مدير الأمن العام سابقا و الشيخ ثامر بن النوري بن مهيد أمير قبيلة الفدعان بن عنزة و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة و الاعلامي الدكتور سامح ابو ورده،اصبحنا فى عالم يضج بالعنف والتطرف .. برأيكم ما هى الإستراتيجية المطلوبة لنبذ العنف وعم التسامح والسلام؟ ولماذا تصاعدت وتيرة العنف حاليا؟لقد أكرم الله سبحانه وتعالى البشرية جمعا بالرحمة المهداة الرسول الكريم محمد عليه افضل الصلاة والسلام (و ما أرسلناك الا رحمة للعالمين) الذي نشر السلام و المحبة في كل بقاع الأرض في مرحلة كانت تتخبط البشرية خبط عشواء في قياهب الظلم و الشرك و الضياع، و سبب الضياع الذي يتخبط فيه العالم الآن هو البعد عن الله سبحانه وتعالى و تعاليم رسالة الإسلام السمحة و الانغماس في المعاصي و الحرام، و الحل هو رجوع المسلمين أنفسهم إلى وسطية الإسلام العظيم إسلام المحبة و إسلام الرحمة و إسلام السلام.مكة المكرمة هي حرم نبي الله ابراهيم الخليل و المدينة المنورة حرم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، منها انطلق النور إلى كل شعوب الدنيا ليملأهم إنسانية و محبة و رحمة و أخوة، و في المدينة المنورة فيها روضة الرسول صلى الله عليه وسلم و هي قطعة من الجنة فلقد كان الأثر الكبير لجواري لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثر كبير في حياتي كيف لا و انا اتشرف كل يوم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على صاحبيه و علي أهل البقيع من الصحابة و آل البيت و التابعين، كيف لا تؤثر طيبة الطيبة و جبلها الشامخ جبل أحد من الجنة و قد احب النبي عليه الصلاة والسلام و بادله النبي عليه الصلاة و السلام هو جبل يحبنا و نحبه كيف لا يؤثر فينا تمرها و عجوتها التي هي من الجنة كيف لا تؤثر فينا اوديها فبطحان و العقيق من الجنة انها باختصار المدينة المنورة هي الجنة على سطح الأرض، أنني اعشقها و اهيم في حبها و أتمني أن أكون من أهل بقيعها و لو بعد حين.أبرز إهتماماتي نشر المحبه والتسامح ونشر أخلاق الإسلام السمحه في جميع المناسبات والمؤتمرات وحث المجتمع على وحدة الصف، ونبذ التفرقه والخلاف حيث أن الذي يجمعنا أكثر بأضعاف مما يفرقنا بل لا يوجد ما يفرقنا سوى الشيطان وضعاف النفوس الذين يحاولون الخوض في الماء العكر، فلننظر إلى الإتحاد الاوربي وإلى وحدته فليس لديهم رب واحد ولا دين واحد ولاقبلة واحده ولا نبي واحد ومع ذلك مجتمعين لعمارة دنياهم، أما نحن المسلمين لدينا كل مقومات الوحده فالرب والقبلة والدين واحد.المشروعات التنموية فى المدينة المنورة تحظى بمتابعة شخصيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان وسمو صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل ، فالمدينة تشهد تطور وازدهار على كافة المستويات وخدمة الحجاج والمعتمرين والمواطن والمقيم، فقد شهدت المنطقه في الفتره الأخيره تحويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز إلى مطار دولي على أحدث المقاييس العالميه لزيادة نسبة الزوار إلى المدينه المقدسه من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وايضا افتتاح محطة قطار الحرمين على أحدث النماذج واخر ما توصل اليه عالم النقل في الدول المتقدمه من امكانيات وتقنيه وسرعه دون النظر الى التكلفة ، لأن حكومة المملكة حريصة كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بشكل أفضل ما يكون، فلا تجارة مع الله أفضل من ذلك.