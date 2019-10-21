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محافظات

الفيوم توفر 2438 فرصة عمل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:56 م
المهندس اشرف درويش
المهندس اشرف درويش مدير عام جهاز جهاز تنمية المشروعات المتوس
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح المهندس اشرف درويش مدير عام جهاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم أن إجمالى قيمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى قام بها وبتنفيذها من خلال الإقراض المباشر والبنوك والجمعيات الأهلية فى الفترة من 1/9/2019 إلى 30/9/2019 قد بلغ (31.5) مليون جنيه تقريبًا أسهمت فى توفير عدد (2438) فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وتتمثل في قيمة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة بواقع3250000 فى 9 مشروعات، كما بلغت قيمة التمويل فى المشروعات الصغيرة من خلال الاقراض المباشر 6695094 بعدد 46 مشروعا، وبلغت إجمالى قيمة التمويل للمشروعات الصغيرة 9945094 بعدد 55 مشروعا.

كما بلغت ايضا قيمة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر من خلال الجمعيات الاهلية 1449000 بعدد 268 مشروع ، وبلغت أيضًا قيمة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر من خلال البنوك 20084482 بعدد 1201 مشروع ،ومن ثم فإن إجمالى المشروعات المتناهية الصغر21533482بعدد 1469 مشروع ،ومن ثم فإن الإجمالى العام لقيمة تمويل تلك المشروعات بلغ 310478576 بعدد 1524 .

يأتى ذلك بناءا على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وأهمية التحفيز والتشجيع لإقامة المشروعات المتعددة التى تعود بالدخل الإقتصادي وتوفير فرص العمل المتعددة ، والإستجابة لطلبات كافة المواطنين.

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