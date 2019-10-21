فيديوجراف| لقطات طريفة من مظاهرات لبنان

عبر اللبنانيون بطريقة فكاهية لتخفيف الوضع الذي يواجهونه بطرق ظريفة.



ووضع المتظاهرون حمام سباحة مطاطيًا في وسط الشارع ليجلس المتظاهرون داخله بملابس السباحة حاملين علم لبنان.



كما قام متظاهرون آخرون بشواء اللحوم في أحد الشوارع خلال تظاهرة.



وانتشر باعة المأكولات والمياه في جميع الأماكن لتجنب الجوع والعطش.



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