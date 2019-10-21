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أخبار البلد

تتعدى مليار دولار.. مذكرات تفاهم بين مصر والكويت في مجال الاستثمار.. صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:08 م
صورة لتوقيع عدد من
صورة لتوقيع عدد من الاتفاقيات
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونظيره الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار المباشر بين البلدين.

وقَّعت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار المصرية ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت مذكرة تفاهم بمليار دولار لتمويل تنمية محور شبة جزيرة سيناء، كما شهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم لاستكمال تمويل نفق شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بمقر مجلس الوزراء، اليوم، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تتعدى مليار دولار.. مذكرات تفاهم بين مصر والكويت في مجال الاستثمار.. صور
تتعدى مليار دولار.. مذكرات تفاهم بين مصر والكويت في مجال الاستثمار.. صور
تتعدى مليار دولار.. مذكرات تفاهم بين مصر والكويت في مجال الاستثمار.. صور
تتعدى مليار دولار.. مذكرات تفاهم بين مصر والكويت في مجال الاستثمار.. صور
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