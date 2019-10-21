Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

محمد البستانى: انخفاض الحديد يوقف ارتفاع أسعار العقارات فى مصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:28 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
شهدت أسعار مواد البناء هبوطًا واضحًا خلال الفترة السابقة حيث انخفضت ما يقرب من 1000 جنيه فى سعر الطن تقريبا، فيما استقر سعر الأسمنت بالأسواق.

قال المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الأعمال أن هذا الأمر يرجع لركود السوق العقاري وقلة الطلب وانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية.

واضاف محمد البستانى فى تصريحات صحفية اليوم، أن انخفاض أسعار الحديد ينعش سوق العقارات إذ إن الحديد يمثل ما يقرب من 15 إلى 20% من المنشأ وأن عمل التشييد والبناء يتكون من 90 صناعة يعتمد عليها القطاع فى مصر .

وأشار محمد البستانى، الى انه رغم خفض أسعار الفائدة وبعض مواد البناء مثل الحديد، إلا أن أسعار العقارات لن تنخفض، على اعتبار أنها دائما مخزن للقيمة وتراجع أسعارها سيفتح الباب لخسائر جديدة للشركات العقارية التي تعمل في السوق المصرى. أن العقار يتم بناؤه فى وقت طويل، ويتأثر بالكثير من العوامل وليس فقط أسعار الحديد والأسمنت .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس شعبة مواد البناء: 3 أسباب تدعم انخفاض أسعار الحديد والأسمنت

لجنة التشييد: أسعار العقارات لن تنخفض مع مواد البناء.. والأرض تمثل 40% من التكلفة

ترشيحاتنا

لم يتحمل الإهانة .. تفاصيل وفاة مواطن في تأمينات العاشر

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بشأن تركيب العدادات

أحتاج للراحة.. تفاصيل مكالمة حسام البدري و محمد صلاح بعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

النائب العام الكويتي يحيل الشيخ عبدالله السالم إلى الجنايات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور