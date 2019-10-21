محمد البستانى: انخفاض الحديد يوقف ارتفاع أسعار العقارات فى مصر

شهدت أسعار مواد البناء هبوطًا واضحًا خلال الفترة السابقة حيث انخفضت ما يقرب من 1000 جنيه فى سعر الطن تقريبا، فيما استقر سعر الأسمنت بالأسواق.



قال المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الأعمال أن هذا الأمر يرجع لركود السوق العقاري وقلة الطلب وانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية.



واضاف محمد البستانى فى تصريحات صحفية اليوم، أن انخفاض أسعار الحديد ينعش سوق العقارات إذ إن الحديد يمثل ما يقرب من 15 إلى 20% من المنشأ وأن عمل التشييد والبناء يتكون من 90 صناعة يعتمد عليها القطاع فى مصر .



وأشار محمد البستانى، الى انه رغم خفض أسعار الفائدة وبعض مواد البناء مثل الحديد، إلا أن أسعار العقارات لن تنخفض، على اعتبار أنها دائما مخزن للقيمة وتراجع أسعارها سيفتح الباب لخسائر جديدة للشركات العقارية التي تعمل في السوق المصرى. أن العقار يتم بناؤه فى وقت طويل، ويتأثر بالكثير من العوامل وليس فقط أسعار الحديد والأسمنت .