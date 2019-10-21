إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور

قام الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية اليوم بجولة تفقدية داخل مدينة منيا القمح أتبعها زيارة لقرية العزيزية التابعة لرئاسة المدينة وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية عددا من التكليفات لرئيس المدينة ووكلاء الوزارات من أجل الاهتمام بالمواطن المنياوي والعمل علي راحته.



وقرر محافظ الشرقية إقالة مدير مستشفى منيا القمح المركزي لإهماله وتقصيره في العمل فضلًا عن تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وذلك خلال زيارته المفاجئة في ساعه مبكره من صباح اليوم للمستشفى والتي تلاحظ له فيها عدم إلتزام الأطباء و طاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات الصباحية و المسائية المحددة لهم مما تسبب في حالة من التسيب و القصور في تقديم الخدمات اللازمة.



إطلع المحافظ على سجل الحضوروالإنصراف ليكلف وكيل وزارة الصحة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بتوقيتات الحضور والانصراف و النوبتجيات فضلًا عن تكليف طبيب لإدارة المستشفي لحين تعيين مديرًا رسميًا لها كما كلف المحافظ وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والوحدات الطبية والتفتيش المستمرعليهم لضبط الأداء غير المُرضي عن الخدمات مؤكدًا أنه من حق المواطن الحصول على خدمة طبية تليق به.



كما قام المحافظ بتفقد أقسام المستشفى للتعرف على إحتياجاتها ومن ثم تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وللتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية ، موجهًا بضرورة حسن إستقبال المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبه لهم.



كما فاجأ المحافظ مخابز مدينة منيا القمح للإطمئنان على سير العمل بها و التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين و مراعاته للمواصفات من حيث الجودة و الوزن المقرر و الوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.



وشدد المحافظ على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف و إستفسر من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم و توافره منعًا لحدوث أي تلاعب أو إستغلال لهم.



أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التموين للمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الإلتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومي على المخابز و تحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.



كما قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية سيرًا على الأقدام داخل شوارع المدينة للوقوف على مستوى نظافة الشوارع والتأكد من رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق الرئيسية و تهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



وقام بتفقد موقف سيارات الأجرة بالمدينة لمتابعة حركة السيارات والتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وخط السير مشددًا على عدم السماح لأي سائق التلاعب بالتعريفة المقررة و تطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب و إستغلال المواطنين.



وسيرًا على الأقدام قام محافظ الشرقية بتفقد شوارع مدينة منيا القمح للإطمئنان على مستوى النظافة و التعرف على إحتياجات المواطنين ليوجه رئيس المركز بالإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول و إزالة الإشغالات و إلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتوفير عبورآمن للمواطنين و التنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء داخل المدينة بتسويرها للحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة و الصحة العامة للمواطنين و التنسيق مع مديرية الطرق لإعادة رصف ورفع كفاءة مدخل مدينة منيا القمح.



ووجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والإدارة العامة للمواقف بشن حملات مفاجئة على المواقف لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والإستفسار من الركاب عن الأجرة التي يتم تحصيلها للتأكد من مدى الإلتزام ب بتعريفة الركوب والتعامل مع أي موقف طاريء يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوه وحسم على المخالفين.



وكلف المحافظ اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإصلاح أعمال خط الصرف الصحي بشارع الحدادين بمدينة منيا القمح و رفع المياه من الشارع وتهيئته أمام حركة المواطنين.



كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مسئول شركة الإتصالات بسرعة الإنتهاء من إصلاح غرفة كابلات التليفونات بشارع الحدادين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وشهدت الجولة التفقدية لمحافظ الشرقية بمركز ومدينة منيا القمح تفقد مركز طب الأسرة بالعزيزية للإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية و العلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة و للتأكد من تواجد الأطباء و طاقم التمريض بمقر عملهم.



حرص المحافظ على تفقد الصيدلية وقام بالإطلاع على السجل المدون به الكميات الواردة و الصادرة ومن الأدوية و المستلزمات الطبية بالوحدة و قام بمراجعة تاريخ صلاحية عدد من الأدوية بالصيدلية.



كما قام المحافظ بتفقد شوارع قرية العزيزية و إلتقى بعدد من المواطنين وإستمع لشكاواهم موجهًا الجهات المعنية بحلها فورًا وقال انه سيواصل جولاته الميدانية بمختلف القرى و المراكز والمدن للتعرف على إحتياجات المواطنين على الطبيعة و لدفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لتدخل الخدمة الفعلية و تعود بالنفع عل ابناء المحافظة.



وإختتم المحافظ جولته بقرية العزيزية بتفقد أعمال إنشاء مدرسة العزيزية للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة 1400 متر بتكلفة 6 ملايين جنيه مشددًا على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد ودخولها الخدمة الفعلية لتمثل إضافة قوية بقطاع التعليم.



كما قام المحافظ بمتابعة سير اليوم الدراسي بمدرسة العزيزية الإعدادية بنين للتأكد من إنتظام العملية التعليمية و إطمأن على نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحي بالعزيزية والمقامة بتكلفة بـ 20 مليون جنيه مشددًا على سرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتوفير مشروع صرف صحي أمن لأبناء القرية.