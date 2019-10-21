قلة شرب الماء أبرزها.. 5 عادات يومية تؤدي لتلف الخلايا العصبية

اعتاد بعض الأشخاص على القيام ببعض العادات اليومية ولكنها تضر بصحتهم، لذا فإن هؤلاء مطالبين بالتوقف عن تلك العادات فورا لإنقاذ أنفسهم من مخاطر عديدة، ويمكن التعرف على تلك العادات الخاطئة اليومية وفقًا لموقع "hhdresearch".



وجبة الإفطار



تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان في اليوم، فهي بمثابة الوقود الذي يمد الجسم الطاقة في بداية اليوم، وعدم تناولها يؤدي لمشكلات صحية مثل انخفاض السكر في الدم، وتلف الخلايا العصبية.



عدم النوم



النوم واحد من الأسباب التي تساعد من التخلص من الإرهاق الذي تشعر به على مدار اليوم، فيحتاج جسمك لوقت كاف وعدد ساعات مناسبة لا تقل عن الـ 10 ساعات في اليوم الواحد، وأقل من ذلك يؤدي إلى الإغماء والدوخة.



الإفراط في تناول الطعام



أكدت الأبحاث وجود علاقة قوية بين السمنة والافراط في الطعام، فشعور الإنسان بالجوع لا بد من وضع خطة غذائية لتناسب أوقات الشخص، ولا يتجه لتناول الطعام في أوقات عشوائية بكثرة، لأنه يؤدي للسمنة والأمراض الخطيرة.



شرب كميات قليلة



لا ينتبه بعض الأشخاص لكمية المياه الذي يتناولها كل يوم، فإنه يحتاج ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، بالرغم أن أغلبية الأشخاص لا تتناول الكوب واحد من الماء، وتلك العادة تؤدي إلى الجفاف في البشرة، والتأثير السلبي على الجهاز العصبي.



تناول السكر



يعتبر السكر من المواد السامة داخل جسم الإنسان، فيؤدي كثرتها لأمراض خطيرة، فيجب ان يتناولها الأشخاص بكميات مناسبة، عن طريق المشروبات او تناول القليل من الحلوى.