نقل البرلمان توافق على زيادة حرم مبانى السكة الحديد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بزيادة حرم مبانى السكة الحديد من ٦ إلى ٩ أمتار و١٠٠ متر للمزلقانات.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة تعديلات مشروع القانون، بحضور كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، أشرف رسلان.



وتنص المادة الأولى بعد موافقة اللجنة على النحو التالى:



المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة "7" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتى:



مادة "7"

تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يحاوز تسعة أمتار، والمزلقانات بما لا يقل مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

