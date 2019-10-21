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مرأة

مش هتصدق.. مشروب سحري يقضي على حصوات الكلى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
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رضوى حسام
انتشر في الفترة الأخيرة مرض الإصابة بحصوات الكلى، التى قد تكون خطيرة للحد الذي يجعل من الضروري أن يلجأ البعض إلي العمليات الجراحية أو الليزر لتفتيت الحصوات، أو قد تكون بسيطة فيتم علاجها بالأدوية، من حسن الحظ نشر موقع "health line" وصفة لمشروب يقضي على حصوات الكلى المتسببة في آلام شديدة للمصاب.


- المكونات :-
4 ملاعق زيت زيتون
4 ملاعق عصير الليمون
كوب ماء مغلي بإضافة الكرفس

-الطريقة :-
خلط المكونات ببعض، وشرب كوب من هذا المزيج يوميًا طوال أسبوع مع زيادة شرب الماء على مدار اليوم، وستحصلي على نتائج مبهرة في التخلص من حصى الكلى البسيطة.
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