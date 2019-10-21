الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية

"سابرينا" فتاة لم تتخط العشرين عامًا أثارت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الأيام الماضية بسبب نشر صورها التي تشبه تماثيل الأغريق واللوحات الفنية إلى حد كبير، مما أثار دهشة وإعجاب الكثير.



ولدت سابرينا لأم مصرية وأب إيطالي، وتعيش في إنجلترا بسبب دراستها للهندسة، فهي فتاة أحبت الفن فأحبها هو الآخر وطبع على ملامحها طابع خاص ليربطها كل من يراها باللوحات الفنية والتماثيل، حيث أوضحت سبرينا بأنها مُحبة لأغلب الفنون ولديها العديد من المواهب مثل الرسم والغناء والتصوير.



"محدش بيصدق إني بنتها" هكذا بدأت الهاربة من المتحف كما وصفها رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر حديثها عن والدتها، وأوضحت أنه لا يوجد أي شبه بينهم، حيث تمتلك أمها ملامح مصرية أصيلة وبشرة سمراء، مما يجعل من الصعب تصديق بأنها أبنتها، كما صرحت سابرينا بأن الجميع يخبرها بأنها صورة طبق الأصل من جدتها والدة أمها التي كان لها أصول تركية، وأستكملت حديثها بأنها لم تكن تتوقع كل هذه الضجة التي حدثت بسبب صورها.