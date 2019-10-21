Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:58 م
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام
"سابرينا" فتاة لم تتخط العشرين عامًا أثارت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الأيام الماضية بسبب نشر صورها التي تشبه تماثيل الأغريق واللوحات الفنية إلى حد كبير، مما أثار دهشة وإعجاب الكثير.

ولدت سابرينا لأم مصرية وأب إيطالي، وتعيش في إنجلترا بسبب دراستها للهندسة، فهي فتاة أحبت الفن فأحبها هو الآخر وطبع على ملامحها طابع خاص ليربطها كل من يراها باللوحات الفنية والتماثيل، حيث أوضحت سبرينا بأنها مُحبة لأغلب الفنون ولديها العديد من المواهب مثل الرسم والغناء والتصوير.

"محدش بيصدق إني بنتها" هكذا بدأت الهاربة من المتحف كما وصفها رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر حديثها عن والدتها، وأوضحت أنه لا يوجد أي شبه بينهم، حيث تمتلك أمها ملامح مصرية أصيلة وبشرة سمراء، مما يجعل من الصعب تصديق بأنها أبنتها، كما صرحت سابرينا بأن الجميع يخبرها بأنها صورة طبق الأصل من جدتها والدة أمها التي كان لها أصول تركية، وأستكملت حديثها بأنها لم تكن تتوقع كل هذه الضجة التي حدثت بسبب صورها.
الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية
الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية
الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية
الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية
الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية
Advertisements

ترشيحاتنا

مصادر: الأهلي ووزارة الرياضة يتوصلان لحلول جديدة لإنهاء أزمة الجونة

الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية

حكم ترك الراديو مفتوحا على إذعة القرآن الكريم .. علي جمعة يوضح

ساحرة وأنثوية.. ميرهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير بالبيانو

السيسي يكشف مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد.. أمين الفتوى يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية