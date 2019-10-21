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رياضة

تريزيجيه ينشر صورة جديدة له من مران أستون فيلا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:59 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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ياسمين تيسير
حرص محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الاول وفريق استون فيلا الانجليزي على مشاركة جماهيره بصورة جديدة له خلال مران الفريق صباح اليوم.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له أثناء المران بصحبة باقي زملائه بالفريق.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز "البريميرليج" برصيد 11 نقطة.

وفاز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة أمام برايتون مساء السبت الماضي.
تريزيجيه ينشر صورة جديدة له من مران أستون فيلا
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