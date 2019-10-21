تريزيجيه ينشر صورة جديدة له من مران أستون فيلا

حرص محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الاول وفريق استون فيلا الانجليزي على مشاركة جماهيره بصورة جديدة له خلال مران الفريق صباح اليوم.



ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له أثناء المران بصحبة باقي زملائه بالفريق.



ويحتل فريق أستون فيلا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز "البريميرليج" برصيد 11 نقطة.



وفاز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة أمام برايتون مساء السبت الماضي.

