حملات أمنية تضبط 121 مخالفة وتنفذ 361 إزالة فورية بديرمواس

شنت شرطة المرافق بالمنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وتيسير الحركة المرورية ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والقرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة إزالة ورفع الإشغالات على جانبي الطريق تحقيقًا للسيولة المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.



قال على غلاب رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق؛ حيث أسفرت الحملة عن تحرير 121 محضر إشغال وتنفيذ 361 حالة إزالة فورية، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لا تألو جهدًا في إزالة ورفع كل حالات الإشغال التي تعوق حركة السير وإحكام الرقابة من أجل عودة الانضباط للشارع.



من جانب آخر، نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة وتمهيد للطرق بعدد من قرى المركز؛ حيث تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز والحد من التلوث البيئي.

