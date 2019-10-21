‎صافرة جهاد جريشة تدير مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية



يتولى الحكم الدولي جهاد حريشة، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع الداخلية والتي ستقام في الثالثة عصر اليوم على ملعب السويس الجديد، بافتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.



وتم تعيين محمد عبد القادر ورضا جبر لمعاونة جهاد جريشة في هذه المباراة، التي تم إسناد مهمة إدارتها تحكيميا إلى طاقم دولي بقيادة جريشة للخروج باللقاء إلى بر الأمان.



ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا إلى تحقيق حلم الصعود الى الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد كان قاب قوسين أو أدنى منه في الموسم الماضي، حيث احتل الفريق المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نادي مصر.‎



