تراجع جديد في سعر الدولار اليوم الاثنين 21-10-2019

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي هدوءًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم /الاثنين/ في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتراجع الدولار لأكثر من جنيه واحد وخمسين قرشًا منذ بداية العام الحالي.



وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر قرشًا واحدًا، ليسجل ١٦,١٧ جنيه للشراء، و١٦,٢٧ جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، ليسجل ١٦,١٦ جنيه للشراء، و١٦,٢٦ جنيه للبيع.



وشهد الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي تراجعًا بمقدار قرش واحد، ليسجل ١٦,١٧ جنيه للشراء، و١٦,٢٧ جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني قرشًا واحدًا، ليسجل ١٦,١٧ جنيه للشراء، و١٦,٢٧ جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في بنك قناة السويس قرشًا واحدًا، ليسجل ١٦,١٧ جنيه للشراء، و١٦,٢٧ جنيه للبيع.

