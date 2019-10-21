الأوقاف: ملف تحسين أحوال الأئمة المادية يتم على أسس مدروسة وعادلة

صرح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أن ملف التسويات يتم التعامل معه وفق القانون والعبرة فيه بالكفاءة وحاجة العمل من خلال لجان متخصصة على مستوى رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة كل في مجال اختصاصه.



وأضاف طايع في تصريحات له اليوم أما ما يتصل بملف تحسين الأحوال العلمية و المالية والمعيشية للأئمة فيجري تنفيذ الموضوع في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية على أسس مدروسة وعادلة ، في ضوء الموارد الذاتية للوزارة ، وسيتم الإعلان عن ذلك فور انتهاء الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة .



ونفى طايع ما يتم تداوله على بعض المواقع سواء من المبالغ المقترحة أم آليات التنفيذ هو مجرد تكهنات ، مؤكدين أن المصدر الوحيد للمعلومة الصحيحة في ذلك هو الموقع الرسمي للوزارة ، وسنقوم بنشر كل ما يتصل بذلك مفصلا فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة .



واكد طايع أنه في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة بأقصى ما تملك في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في ذلك فإن على الأئمة التفاني في أداء رسالتهم العظيمة خدمة لدينهم ووطنهم ووفاء بواجبهم ، والتحلي بما يليق بهم وبالرسالة العظيمة التي يحملونها .