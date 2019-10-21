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السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بـ الاتحادية.. الرئيس: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. جابر المبارك: مصر ركيزة لأمن واستقرار الوطن العربي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:45 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
= مصر حريصة على تطوير التعاون الوثيق والمتميز مع الكويت
= تعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري

رئيس الوزراء الكويتي:
= تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات والتشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا
= دور مصر محوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معربًا عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.

كما أشاد الرئيس السيسي بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خاصةً من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الشيخ جابر الصباح سلم الرئيس رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات له، فضلًا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالبناء على نتائج زيارة الرئيس الأخيرة إلى الكويت.

واكد اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن رئيس مجلس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثًا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بـ الاتحادية.. الرئيس: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. جابر المبارك: مصر ركيزة لأمن واستقرار الوطن العربي
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بـ الاتحادية.. الرئيس: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. جابر المبارك: مصر ركيزة لأمن واستقرار الوطن العربي
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بـ الاتحادية.. الرئيس: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. جابر المبارك: مصر ركيزة لأمن واستقرار الوطن العربي
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بـ الاتحادية.. الرئيس: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. جابر المبارك: مصر ركيزة لأمن واستقرار الوطن العربي
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بـ الاتحادية.. الرئيس: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. جابر المبارك: مصر ركيزة لأمن واستقرار الوطن العربي
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بـ الاتحادية.. الرئيس: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. جابر المبارك: مصر ركيزة لأمن واستقرار الوطن العربي
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