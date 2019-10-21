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برلمان

برلمانية حزب السلام تطلب فصل الشيخ لإساءته للقضاء وشهيد الشهامة محمود البنا‏

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:14 م
محمود البنا ومحمد
محمود البنا ومحمد راجح
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معتز الخصوصى
أعرب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، عن استيائه الشديد من تصريحات عبد الحميد الشيخ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب السلام، بشأن ملف شهيد الشهامة محمود البنا، مؤكدا ان الهيئة البرلمانية للحزب قررت رفع مذكرة لرئيس الحزب المستشار احمد الفضالى لفصله من الهيئة البرلمانية للحزب وجميع تشكيلاته.

وقال "حساسين" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الحزب سيعقد اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة لاتخاذ قرار بفصل "الشيخ" من الهيئة البرلمانية للحزب ومن جميع تشكيلات الحزب وتقديم مذكرة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات البرلمانية ضد عبد الحميد الشيخ لإسقاط عضويته بالبرلمان.

وأكد "حساسين" أن النائب الشيخ خرج للدفاع عن المتهم بقتل شهيد الشهامة وتسبب فى حدوث غليان داخل الشارع من أجل تحقيق مصالح انتخابية ضيقة، موضحا أنه تقدم بالاعتذار لأسرة شهيد الشهامة محمود البنا وإلى جماهير وأهالي محافظة المنوفية على ما بدر من عبد الحميد الشيخ.

وأضاف أن حزب السلام الديمقراطى وهيئته البرلمانية يرفضون وبشكل قاطع ما بدر من الشيخ، مشيرا إلى أن حزب السلام الديمقراطى قرر برئاسة المستشار أحمد الفضالى تشكيل وفد حزبي برلمانى رفيع المستوى لزيارة اسرة شهيد الرجولة والشهامة والشباب محمود البنا لتقديم اعتذار رسمى لهذه الاسرة الوطنية العظيمة التى انجبت خيرة شباب مصر.
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