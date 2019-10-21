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برلمان

عبد العال: مدينة زويل تحولت لجزيرة منعزلة.. ونستهدف دمجها فى المنظومة العلمية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:26 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الهدف من قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا دمج جامعة زويل فى المنظومة العلمية والبحثية المصرية.

وأشار عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى أن جامعة زويل أنشأت كمشروع يتمتع بالشخصية الاعتبارية على أمل أن يقوم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بجمع الكثير من التبرعات الخارجية ولكن بعد وفاته، وتجمد المشروع وأصبح كجزيرة منعزلة عن البحث العلمى.

وقال عبد العال إن مشروع القانون المقدم يهدف إلى دمج مؤسسة زويل لتكون مدينة للعلم والتكنولوجيا، مؤكدا أنه تم صناعة العلماء المصريين داخلها ويجب أن نحافظ عليهم، حيث كانت مؤسسة زويل سداح مداح لاختطاف العلماء المصريين وصناعتهم بالخارج.

وأوضح رئيس البرلمان أن القانون يستهدف أيضا توطين العلماء المصريين داخل مصر والعمل على دمج مؤسسة زويل داخل منظومة البحث العلمى.
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