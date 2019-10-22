المانيكير والصلاة وحكم بطلان الوضوء بسببه

المانيكير والصلاة .. يعتبر غسل الأيدى إلى المرافق ركن من أركان الوضوء، ويجب أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.



وفى حال وجود شيء على اليد يمنع وصول الماء إلى أى جزء منها، فهذا يعنى أن غسل اليدين لم يتم، وبالتالى لم يتم ركن من أركان الوضوء، وهذا ما يحدث عند وضع طلاء الأظافر "المانيكير"، الذي يمنع وصول الماء إلى الأظافر، وبالتالى يكون هناك إشكال فى تمام الوضوء، بما يؤثر على صحة الوضوء.



المانيكير الاسلامي

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه مع التقدم العلمى فى مواد ومستحضرات التجميل، فأصبح يمكن للمرأة الاستمتاع بهذه الزينة "المانيكير"، فى حدود المسموح لها به، وفى الوقت ذاته لا يؤثر على صحة أظافرها ولا صحة عباداتها، حيث أصبح هناك نوعًا جديدًا من طلاء الأظافر "المانيكر"، يسمح بنفاذ الماء والهواء، وبالتالى يسمح للمرأة الجمع بين التجمل المباح والعبادة الصحيحة، التى لا خلاف فى صحتها بين العلماء، كما أن هناك نوع آخر من طلاء الأظافر الذى يمكن للمرأة أن تقشره بيديها متى أرادت.



وضع المانيكير بعد الوضوء

المرأة إذا وضعت المانيكير على أظافرها وهي متوضئة، في هذه الحالة تتوجه إلى الصلاة فصلاتها صحيحة ويقبلها المولى- عز وجل-.



في حالة وضع المرأة للمانيكير قبل الوضوء، وإذا كان هذا المنايكير ثقيل لا تصل المياه إلى الأظافر، ففي هذه الحالة وضوئها غير صحيح، وإذا توجهت إلى الصلاة، تكون صلاتها غير مقبولة.



المانيكير به 3 سموم قاتلة

أفادت دراسة جديدة بأنه على الرغم من أن مصنعي طلاء الأظافر بدأوا استبعاد بعض المكونات السامة، إلا أن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليست دقيقة دائما.



بدأ مصنعو طلاء الأظافر مع بداية القرن الحالي استبعادا تدريجيا لثلاث مواد كيماوية سامة من طلاء الأظافر هي الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل، لكن جرى استبدال هذه المواد الكيماوية في الكثير من المنتجات بمادة أخرى هي ثلاثي فينيل الفوسفات التي يحتمل أن تكون سامة أيضا.



وأشار فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل عام 2004.



وقال الفريق إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلزم الشركات بكتابة المكونات على طلاء الأظافر لكنها لا تطلب إخضاع المنتج لاختبارات للتحقق من أنه آمن للاستخدام قبل طرحه في الأسواق.



وأضاف الباحثون أن مواد كيماوية معينة يمكن إدراجها على أنها "عطر" لأسباب تتعلق بأسرار الصناعة.



وقالت آنا يانج، كبيرة الباحثين في الدراسة، وهي من كلية "تي. إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن، في مقابلة عبر الهاتف: "إنه أمر مهم خاصة للعاملين في صالونات التجميل لأن بعض هذه السموم ترتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان".