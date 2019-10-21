تكلفتها 85 ألف جنيه.. انتهاء أزمة طالب الدمج في بورسعيد

أسدل اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الستار على أزمة التلميذ يوسف ضاحى، المقيد بمدرسة اشتوم الجميل بإدارة شرق التعليمية في محافظة بورسعيد والذي فقد سماعة اذنه بخطأ من معلمة الفصل .



كان محافظ بورسعيد ، استقبل اليوم صباحا ، بمكتبه التلميذ بمدرسة اشتوم الجميل الابتدائية يوسف ضاحى وولي أمره، بحضور دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية حيث اصدر توجيهاته بتوفير كافة الإجراءات العلاجية للطالب الخاصة بعلاج ضعف السمع.



وأجرى الغضبان اتصالا هاتفيا بالدكتور هانى راشد رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الشامل ، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج ضعف السمع للطالب يوسف ضاحى .



ترجع الواقعه الي قيام معلمة الفصل المقيد به التلميذ بنزع جزء متبق من السماعه الخاصة بالتلميذ داخل الفصل ظنا منها انها سماعة موبايل متناسية ان التلميذ ضمن حالات الدمج.



وأحالت مديرية التربية و التعليم الواقعة للتحقيق الفوري واصدرت قرارا باستبعاد المعلمة و مدير المدرسة نتيجة الخطأ.



وتدخل مجلس امناء المدرسة برئاسة اسامة خليفه لاحتواء الازمة وتدبير موارد مالية لشراء السماعه البالغة تكلفتها قرابة ٨٥ الف جنيه، غير أن محافظ بورسعيد انهي الازمة بتدخله.



ومن جانبهم وجهت إدارة المدرسة والعاملون واولياء الامور الشكر لمحافظ بورسعيد لتدخله واحتواء المشكله والعمل على حلها حرصا على سلامة التلميذ .