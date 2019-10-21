Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكلفتها 85 ألف جنيه.. انتهاء أزمة طالب الدمج في بورسعيد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:21 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
Advertisements
أسدل اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الستار على أزمة التلميذ يوسف ضاحى، المقيد بمدرسة اشتوم الجميل بإدارة شرق التعليمية في محافظة بورسعيد والذي فقد سماعة اذنه بخطأ من معلمة الفصل .

كان محافظ بورسعيد ، استقبل اليوم صباحا ، بمكتبه التلميذ بمدرسة اشتوم الجميل الابتدائية يوسف ضاحى وولي أمره، بحضور دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية حيث اصدر توجيهاته بتوفير كافة الإجراءات العلاجية للطالب الخاصة بعلاج ضعف السمع.

وأجرى الغضبان اتصالا هاتفيا بالدكتور هانى راشد رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الشامل ، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج ضعف السمع للطالب يوسف ضاحى .

ترجع الواقعه الي قيام معلمة الفصل المقيد به التلميذ بنزع جزء متبق من السماعه الخاصة بالتلميذ داخل الفصل ظنا منها انها سماعة موبايل متناسية ان التلميذ ضمن حالات الدمج.

وأحالت مديرية التربية و التعليم الواقعة للتحقيق الفوري واصدرت قرارا باستبعاد المعلمة و مدير المدرسة نتيجة الخطأ. 

وتدخل مجلس امناء المدرسة برئاسة اسامة خليفه لاحتواء الازمة وتدبير موارد مالية لشراء السماعه البالغة تكلفتها قرابة ٨٥ الف جنيه، غير أن محافظ بورسعيد انهي الازمة بتدخله. 

ومن جانبهم وجهت إدارة المدرسة والعاملون واولياء الامور الشكر لمحافظ بورسعيد لتدخله واحتواء المشكله والعمل على حلها حرصا على سلامة التلميذ .
تكلفتها 85 ألف جنيه.. انتهاء أزمة طالب الدمج في بورسعيد
تكلفتها 85 ألف جنيه.. انتهاء أزمة طالب الدمج في بورسعيد
تكلفتها 85 ألف جنيه.. انتهاء أزمة طالب الدمج في بورسعيد
تكلفتها 85 ألف جنيه.. انتهاء أزمة طالب الدمج في بورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسلل من المدرسة خلسة .. حكاية رحلة بحث عن طفل أولى ابتدائي أنهاها عامل نظافة بـ بورسعيد

ترشيحاتنا

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور

شاهد.. لميس الحديدي تعلن عن مفاجأة للجمهور المصري فى أولى حلقات القاهرة الآن

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

الداخلية تناشد حاملي مسدسات وبنادق الصوت بالتوجه لأقسام الشرطة.. تعرف على السبب

أسوأ فترة في حياتي .. أنجلينا جولي تتحدث عن طلاقها من براد بيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن