ضبط مصنع أعلاف مخالف بالنوبارية وأصحاب 4 مخابز من سارقي الدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة من تحرير ٢٠ محضرا لأصحاب مخابز مدعمة مخالفة بمركز الدلنجات لقيامهم بالاستيلاء على ٥ آلاف رغيف خبز وتصرفوا بالبيع فى ١٦٢ شيكارة دقيق مدعم بإجمالى أكثر من ٣٢ طن دقيق بلدى مدعم.



كانت حملة مكبرة شنتها المديرية للرقابة على الأسواق والمخابز والتصدى لتجار الكسب غير المشروع بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.



أسفرت الحملة فى الدلنجات عن ضبط أصحاب ٢٠ مخبز بلدى مدعم استولوا على 5000 رغيف خبز بلدى مدعم فى الكارت الذهبى وتصرف فى 162 شيكارة دقيق زنة 50 كجم بالإضافة إلى 16 مخالفة متنوعة ما بين إنتاج غير مطابق للمواصفات وخبر ناقص الوزن.



وفى المنطقة الصناعية بالنوبارية تمكنت الحملة من ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بداخله 5 طن ملح منتهي الصلاحية وملايين الاستيكارات والشكائر الفارغة، كما تم ضبط وكمية قدرها 3 أطنان من المواد الخام بداخل أحد مصانع الأعلاف يعمل بدون ترخيص وسجل صناعي حيث يقوم أصحاب المصنع بمدينة النوبارية باستخدام اسم شركة أخري بالسادس من أكتوبر واستخدام مواد منتهية الصلاحية.



وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.