مش شبهها .. ياسمين الخطيب برفقة ابن أختها .. شاهد

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» برفقة ابن شقيقتها.



وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلًة: "يوسف.. ابن قلبي.. وفي قول آخر ابن أختي".



وظهرت ياسمين الخطيب بمكياج ناعم أبرز ملامحها الانوثة، وتسريحة شعر عادية.



ونالت صورة ياسمين الخطيب العديد من الإعجابات من متابعيها.







