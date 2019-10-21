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أخبار البلد

مش شبهها .. ياسمين الخطيب برفقة ابن أختها .. شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:28 م
الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين الخطيب
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» برفقة ابن شقيقتها.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلًة: "يوسف.. ابن قلبي.. وفي قول آخر ابن أختي".

وظهرت ياسمين الخطيب بمكياج ناعم أبرز ملامحها الانوثة، وتسريحة شعر عادية.

ونالت صورة ياسمين الخطيب العديد من الإعجابات من متابعيها.



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