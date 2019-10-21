جدل في السعودية بسبب قرار إغلاق المحال وقت الصلاة

دشن مغردون سعوديون، هاشتاج تحت عنوان "إغلاق المحلات وقت الصلاة"، عقب تداول فيديو انتشر سريعا، وتداوله كثير من السعوديين يوثق الزحام الشديد داخل إحدى محطات الوقود خلال وقت الصلاة يعترضون فيه على اضطرار المواطنين على انتظار مدة طويلة يقدرها البعض بحوالى أربعين دقيقة لتخليص أوراق حكومية أو أعمال خاصة أو حتى القيام بالشراء.



وتتوقف كل المصالح الحكومية والخاصة وتغلق المحلات أبوابها أثناء وقت الصلوات الخمس ما يؤدى إلى تعطيل مصالح البعض واضطرارهم لانتظار أوقات طويلة أكثر مما ينبغى حسب ما روجه البعض.



ويقول عمر الغنام، معترضا على طول مدة الإغلاق «أنت بتأييدك للقرار هذا تسيء لوطنك ودينك تدري؟ الصلاة وقتها 5 دقائق لكن لأنه نظام وقانون يخاف الهندي يغلق المحل 5 دقائق عشان ما يتعاقب فيضطر يسكر المحل حول الـ 40 دقيقه عشان اذا مرو المسؤولين يشوفونه مسكر ولا يعاقبونه والمتضرر كل الناس».



بينما يؤيد فهد صالح هذا القرار بقوله «أحد المعترضين يقول تنقطع مصالح الناس أربع مرات في اليوم بسبب مرضى الروحانية أصبحت الصلاة مرض عند البعض، هناك ملايين غيرك في البلد لم تتعطل مصالحهم ولم يشكون»



وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، في شهر يوليو الماضى قد أصدرت بيانا قالت فيه إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية، وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية، وإن المحلات ستفتح أبوابها على مدار الساعة وفق التشريعات الجديدة، لكن دون أن تشير لإغلاق وقت الصلاة.