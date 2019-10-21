فتاوى تشغل الأذهان.. الطريقة الصحيحة لمسح الرأس في الوضوء.. حكم الجمع بين صلاتي العصر والمغرب.. فضل سورة الواقعة على المسلم.. والإفتاء توضح سبب عناد الزوجة وكيفية العلاج

فتاوى تشغل الأذهان

-الطريقة الصحيحة لمسح الرأس في الوضوء - فضل سورة الواقعة على المسلم - حكم الجمع بين صلاتي العصر والمغرب - الإفتاء توضح سبب عناد الزوجة وكيفية العلاج - حكم قتل الفئران بـ اللاصق.. الإفتاء توضح





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.





وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز مسح بعض الرأس عند الوضوء، لافتا الى ان الوضوء عكس الغسل لأن الغسل يجب فيه غمر كل الرأس بالماء وسيولة المياه على العضو كما ان غمر الرأس بالمياه أمر غير مستحب في الوضوء لأن الله عز وجل قال في الرآن الكريم {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.





وأضاف جمعة خلال احدى الدروس الدينية ردا على سؤال يقول: "هل يجوز مسج جانبي الرأس بالماء في الوضوء أم يجب مسح الرأس كلها بالماء؟»، قائلا: «يجوز مسح جانبي الرأس في الوضوء او جزء من الشعر وقال بعض العلماء ولو بمدار 3 شعرات».





وأوضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بيده على رأسه ويدبر أي يبلل يده بالماء ثم يسير بها الى الخلف على رأسه ويعود للامام مرة اخرى، لافتا الى انه في حالة ما إذا كان الرجل قص شعره تماما وأصبح بدون شعر فماذا يفعل؟ موضحا أنه يجب ان يسمح بيده فقط على رأسه.





وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يستحب للمسلم أن يكون له ورد للأذكار يردده يوميا سواء من القرآن أو الإستغفار.





وأضاف في لقائه على فضائية أزهري"، أن سورة الواقعة ورد في فضلها حديث النبي "من قرأها لم تصبه فاقة" وهو حديث مقبول ومعمول به في فضائل الأعمال.





وأشار إلى أن هناك كثيرا من الآيات المجربات في الفضل من القرآن الكريم خاصة وأن القرآن كله جميل،كما يستحب الإكثار من الإستغفار والصلاة على النبي وترديد لا إله إلا الله على الأقل 100 مرة صباحا ومساء.





وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب وعلى المسلم أن يصلي كل صلاة منهما بمفردها.





وأضاف أنه إذا طرأ طارئ لمد الإقامة وعلم موعد المغادرة فلا يوجد قصر ولا جمع في هذه المدة لأنه أصبح بعد ذلك مقيما.





وتابع: لو كان الشخص تابعا لشركة معينة وهو لا يملك أمر نفسه ولم يحدد موعد السفر أو الإقامة، فهو على نية السفر حتى لو تجاوز الأمر أياما طويلة وله أن يقصر ويجمع بين الصلوات لحين الإنتهاء من هذه المهمة ما دام لم يعرف موعد البقاء أو السفر.





واشتكى أحد الأزواج يدعى أبو محمد، من زوجته بعد 25 سنة زواج، التي تعاني من مرض الشخير أثناء النوم وطلب منها علاج هذا الأمر لأنه يتأذى منه وكذلك عدم نظافتها الشخصية وحصل هجر مني لها.. فما الحكم؟





وأجاب الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن زواج 25 عاما ليس بالأمر الهين، فعلى الزوج أن يحاول علاج الأمور بشكل يليق بكل من الطرفين ولا بد من احترام عمر هذه العلاقة.





ونصح أمين الفتوى، الزوجة بعدم العناد مع الزوج وطاعة أوامره خاصة وأنه يطلب أمورا لمصلحة الزوجة وتفيديها وليس فيها ما يضرها.





وتابع: مسألة عناد الزوجة يبدأ أولا بأن يعرف الزوج سبب العناد، وعلى المرأة ألا تدخل في العناد إلا وقت الدفاع النفسي فهى تعاند لأنها تتوقع شر معين فأول أمر يفعله الزوج أن يحسن إليها ويمدحها لإطفاء نارها وينخفض الإحساس بالشر الذي تتوقعه.



