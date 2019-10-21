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تعليم

فاروق الباز: مشروع ممر التنمية يضيف 10.5مليون فدان لمصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:17 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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ياسمين سامي

قال الدكتور فاروق الباز، إن ممر التنمية جاء نتيجة لدراسة الصحراء الغربية في عهد الرئيس السادات للعمل على غزو الصحراء واستغلالها، مضيفًا أن وجود ممر التنمية يضيف مساحة ١٠.٥ مليون فدان مستوية غرب النيل، في حين أننا نعيش على ٧ ملايين فدان حول النيل.

وأشار الدكتور فاروق الباز خلال لقائه بطلاب جامعة القاهرة اليوم في ندوة بعنوان "تجربتي"، إلى ضرورة إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها، لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادي لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا.


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أن الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء العالمي، ليس مجرد عالم بل إنه يمثل تجربة وخبرة ومشروع إنسان يجب تقديمه للطلاب ليتعلموا ليس من الشعارات أو المواعظ بل من تجربته ويستفيدوا من طريقة تفكيره، مشيرًا إلى أن طريقة تفكير فاروق الباز المختلفة هي ما جعلته يتميز عن زملائه في الجامعة.
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