Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم المنيا يطلق حملة تطعيم ضد الالتهاب السحائى لتلاميذ المرحلة الابتدائية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أعلنت إدارة المنيا التعليمية عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك في إطار التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة.

قال محمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إن الإدارة بدأت في تنفيذ توجيهات المحافظ اللواء قاسم حسين، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ، بإجراء تنسيق بين الإدارة ومديرية الصحة وعمل توعية كاملة لأبنائنا بالمدارس بضرورة التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي؛ كإجراء وقائي لطمأنة أولياء الأمور.

وأضاف مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أنه تم البدء بتلاميذ الصف الأول الابتدائي وتطعيم الصفين الثاني والرابع ضد الثنائي من مدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الإسكندرية توضح حقيقة إصابة طالبة بالالتهاب السحائي 

الالتهاب السحائي .. تعريفه وأعراضه وطريقة العلاج الأمثل

قلق بين الأهالي .. صحة الإسكندرية تنفي إصابة طالبة بالالتهاب السحائي

ما هو الإلتهاب السحائي .. قراءة في المرض المرعب لـ الأطفال وطرق علاجه

الدفتريا والتيتانوس والسحائى.. انطلاق حملة تطعيمات بمدارس القليوبية

ترشيحاتنا

الداخلية تناشد حاملي مسدسات وبنادق الصوت بالتوجه لأقسام الشرطة.. تعرف على السبب

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

والدة ياسمين صبري تحقق إنجازا في السباحة .. صور

أول تعليق من أحمد فتحي على تجديد تعاقده مع الأهلي

مرتضى منصور يكشف نجم الأهلى طلب العمل بقناة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن