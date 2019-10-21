تعليم المنيا يطلق حملة تطعيم ضد الالتهاب السحائى لتلاميذ المرحلة الابتدائية

أعلنت إدارة المنيا التعليمية عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك في إطار التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة.



قال محمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إن الإدارة بدأت في تنفيذ توجيهات المحافظ اللواء قاسم حسين، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ، بإجراء تنسيق بين الإدارة ومديرية الصحة وعمل توعية كاملة لأبنائنا بالمدارس بضرورة التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي؛ كإجراء وقائي لطمأنة أولياء الأمور.



وأضاف مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أنه تم البدء بتلاميذ الصف الأول الابتدائي وتطعيم الصفين الثاني والرابع ضد الثنائي من مدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات.