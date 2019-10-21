في 5 أيام.. مشروب سحري لتطهير الكبد

يحتاج الجسم إلى تناول مشروبات لتطهيره من السموم التي تتراكم به بسبب المأكولات الجاهزة والمياه الغازية وغيرها من العادات اليومية التي نفعلها وتضر بصحة الجسم، وتترك آثارًا سلبية على الكبد والمعدة و الكلى.



وبشكل خاص يحتاج الكبد إلى التنظيف والتطهير دومًا من السموم ليقوم بفعاليته، وذلك عن طريق مشروبات طبيعية يتم إعدادها في المنزل، وهي آمنة و صحية وغير مكلفة، إليك مشروب سحري لتطهير الكبد، نصح به موقع Health24 :



يمكنك تجربة وصفة الملفوف " الكرنب" ، فهو يعمل على تنظيم عمل الأنزيمات بالكبد و طرد السموم من الجسم ، إليكي الطريقة :



1- قومي بتنظيف ثمرة صغيرة من الكرنب

2- قطعيها إلى شرائح صغيرة واطحنيه في الخلاط الكهربي مع كمية من الماء

3- قومي بتصفيته للتخلص من الشوائب واحتفظي فقط بالعصير

4- ضيفي ملعقة عسل أبيض إلى العصير لتحليته فهو أيضًا مطهر للجسم

5- تناول كوب واحد من هذا المشروب على الريق، والاستمرار عليه لمدة 5 أيام لتنظيف الكبد وكافة الجسم.