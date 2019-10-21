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حوادث

في محاولة اغتياله..جنايات القاهرة تطلب سماع شهادة مدير أمن الإسكندرية الأسبق

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:48 م
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق، لجلسة 5 نوفمبر، ويعاد طلب اللواء مصطفي النمر مدير الأمن الأسبق للشهادة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت النيابة أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.
في محاولة اغتياله..جنايات القاهرة تطلب سماع شهادة مدير أمن الإسكندرية الأسبق
في محاولة اغتياله..جنايات القاهرة تطلب سماع شهادة مدير أمن الإسكندرية الأسبق
في محاولة اغتياله..جنايات القاهرة تطلب سماع شهادة مدير أمن الإسكندرية الأسبق
في محاولة اغتياله..جنايات القاهرة تطلب سماع شهادة مدير أمن الإسكندرية الأسبق
في محاولة اغتياله..جنايات القاهرة تطلب سماع شهادة مدير أمن الإسكندرية الأسبق
في محاولة اغتياله..جنايات القاهرة تطلب سماع شهادة مدير أمن الإسكندرية الأسبق
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