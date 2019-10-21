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محافظات

لتقليل نسبة التلوث.. وزيرة البيئة تتفقد مصنع السماد في الدقهلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:07 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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همت الحسينى
استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور آمال عطية رئيس جهاز شئون البيئة بشرق الدقهلية فى زيارة مفاجئة لها.

أكد محافظ الدقهلية أنه يتابع خطوات تطوير مصنع السماد أولا بأول مع مجلس إدارة الشركة والإجراءات الجارية لتقليل نسبة التلوث، مؤكدا ضرورة التأكد من توفر اشتراطات السلامة.

أضاف محافظ الدقهلية أن الجميع يحرص على سلامة وصحة المواطنين ولذا نتابع بكل الوسائل خطوات تطوير آليات عمل مصنع السماد الذي يعد ثروة قومية لا بد من الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منه.

ومن جانبها قالت وزيرة البيئة إنها جاءت لتفقد أعمال التطوير الجارية في مصنع السماد وشددت على ضرورة وجود جدول زمني واضح لإنهاء مشكلات المصنع، وإنهاء إجراءات العمل على تقليل نسبة التلوث.
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