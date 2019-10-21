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أخبار العالم

لأول مرة في الإمارات والشرق الأوسط .. تسلا تطلق أول سيارة كهربائية بأبوظبى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:24 م
سيارة تسلا الكهربائية
سيارة تسلا الكهربائية - احدث طراز
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قسم الخليج
أعلنت شركة «إيه كار» الإماراتية الناشئة عن مشروع شراكة بينها وبين مدينة مصدر في أبوظبى كأول مشروع للسيارات الكهربية في الشرق الأوسط عن طريق شراء خمسة أنواع من شركة تسلا من طراز «إس و إكس» لأسطولها، بالإضافة إلى سيارات أخرى متوفرة للإيجار من مدينة مصدر.

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي للعقارات الصديقة للبيئة في مصدر لموقع «الإمارات 24» إنه تم إنشاء أول محطة شحن سريعة للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، حيث أنها لها قيمة كبيرة على المستويين الاقتصادى والبيئي خاصة أنها تعمل على تقليل انبعاثات الكربون في الجو.

وأضاف باصليب أن المشروع يقدم فرص لم تكن متاحة من قبل فالعملاء سيكون بإمكانهم تأجير سيارات كهربية من شركة تسلا بدون الاضطرار إلى شرائها، كما سيكون أمامهم اختيارأكثر من طراز من سيارات تسلا.

يذكر أن مدينة مصدر هي أول مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم وهي تجمع سكني مستدام تم إنشاؤه في إمارة أبوظبي.
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