Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري المصري

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيلته التي يخوض بها مباراة الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل المختار:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري

خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحي وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيوني وجون أنطوي ونبيل دونجا ودودو الجباس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك وبيراميدز.. أبناء الأبيض يهددون حلمه بالتتويج في نهائي كأس مصر

مفاجآت مدوية فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

نهائي كأس مصر .. ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الزمالك

بالقوة الضاربة .. ديسابر يعلن عن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر

بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

بيراميدز بالقوة الضاربة أمام إنبى.. تعرف على التشكيل

ترشيحاتنا

إعلان مهم للبنانيين| مجلس الوزراء يوافق على إصلاحات كبرى|تفاصيل

محمد يوسف: كهربا أناني ومش هينفع مع الأهلي

جدل في السعودية بسبب قرار إغلاق المحال وقت الصلاة

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

فلوسك في خطر .. خدعة يقوم بها اللصوص لسرقة المال من ماكينات الصرف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن