تشكيل بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري المصري

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيلته التي يخوض بها مباراة الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري.



ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.



ويضم التشكيل المختار:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: محمد حمدي ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري



خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحي وإيريك تراوري



خط الهجوم: محمد فاروق



ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:



مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيوني وجون أنطوي ونبيل دونجا ودودو الجباس